Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dopo il Grande Fratello Vip 7 probabilmente hanno pochissime chance di lavorare ancora nella TV italiana. Per questo motivo i due hanno deciso di dare spettacolo in Spagna con l’edizione iberica del reality show.

Oriana e Daniele, bestemmia e Polizia al Grande Hermano Vip

Daniele è volato in Spagna da Oriana che avrebbe potuto vederlo per 3 minuti ad una condizione: togliere 12mila euro al montepremi finale. La Marzoli non ha accettato e il veneto ha perso le staffe.

Se Oriana e Daniele sono innamorati come dicono, possono anche evitare di uscire ed entrare da un reality all’altro per poi lamentarsi delle regole che uno show trash impone.

Non glielo ha prescritto il medico di andarsi a rinchiudere in un’altra Casa dopo la precedente esperienza.

Ecco alcuni video e le “testimonianze” social visto che Daniele Dal Moro ha “regalato” il meglio di sé bestemmiando e spaccando la porta del confessionale fino all’arrivo della polizia.

Ma davvero vi manca la TV trash?

O: Amore ti amo

D: amore

O: amore ti amo

D:ti amo bebecita

O: Amore parlami

D:Amore

O:Amore ti amo, amore

D: stai tranquilla

O: ma dimmi che mi ami

D: ti amo

O: amore nn mi fanno vederti

D:xchè

O: xchè devo pagare per vederti 3 minuti

D:amore nn ti preoccupare

praticamente nel giro di un'ora c'è stato l'attacco di panico di oriana, daniele dentro una gabbia d'oro, la bestemmia in diretta e la polizia chiamata perché daniele ha rotto la porta del confessionale MI SENTO COSÌ