Daniele dal Moro si emoziona quando parla della sua separazione da Oriana Marzoli dopo il suo ingresso al Grande Hermano VIP. La venezuelana aveva già detto prima di iniziare il reality che la sua decisione di intraprendere questa nuova avventura non era stata ben accolta dal suo fidanzato.

In esclusiva per mtmad, Daniele Dal Moro ha raccontato come si sente a vivere questa distanza dalla compagna e le ha mandato un emozionante messaggio carico d’amore:

Io ti amo amore. Ti guardo tutti i giorni. Ti voglio bene e sai che per me non è facile. So che non è facile neanche per te, però non ci devi preoccupare. Io sto bene, sono tranquillo. Non ci sono problemi.

Cerco di darti una mano Come posso. Cerco di fare tutto il meglio che posso, lo sai e quindi stai tranquilla. Divertiti che io sono qui che ti aiuto e che ti aspetto. Quindi non preoccuparti, fai la brava.