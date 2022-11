Oriana Marzoli può fare simpatia ma è fuori discussione che abbia ben pochi argomenti da trattare. Sparlando Micol Incorvaia con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, ha accusato la sorella di Clizia di avere i capelli sporchi.

Come sei stato con quella ragazza? Sai cosa c’è, l’altro giorno quando l’ho pettinata aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo con i capelli sporchi, l’ho detto anche ad Antonino. Non l’hai mai visto? Ma si vede era tutto sporco. Io a lei l’altro giorno ho detto ‘ma ti sei lavata i capelli?’. Ma si è lavata da quando è arrivata qui dentro?

Antonella Fiordelisi ha rincarato la dose:

La cosa che voglio dire io è che lei in apparenza è molto diversa da noi. Se lei non si mette i tacchi dice che non le piace il trucco. Poi però nel suo profilo Instagram ed era tutta modificata, tutta truccata e tutta photoshoppata. Poi dice che non le piace il trucco, le modifiche ed i tacchi e mettersi in mostra? Però io mi chiedo perché modifica così le foto.

Poi ha veramente detto che noi sembriamo zo**ole? Allora anche lei se si mette la gonna che si vede tutto con le calze, uno può pensare questo. Lei l’ha detto! Esagerata… Sembra che lei qui voglia essere la ragazza semplice della Casa perché così piace alle donne. Io non la guardo mai, la guardo solo quando parla di me.