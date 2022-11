Clizia Incorvaia, meno politicamente corretta di Paolo Ciavarro, ospite di Casa Chi ha svelato cosa ne pensa di Edoardo Donnamaria dopo la fine della storia d’amore con la sorella minore Micol e il suo atteggiamento nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dico che sicuramente, per accrescere l’ego e gratificare la donna che stai cercando di conquistare, non c’è bisogno di denigrare la donna con cui sei stato. E’ una grande forma di immaturità.

Ho già smesso di seguire Edoardo una volta su Instagram. Adesso basta, mi sono stufata di fare queste cose così. Lui si è reso conto di non essere stato un gentleman con Micol e non ha onorato la loro amicizia.

Cosa ne pensate delle parole di Clizia?

MIO DIO CLIZIA PARLANDO LA LINGUA DELLA VERITÀ #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/xzPy6Qyfd9

— soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 15, 2022