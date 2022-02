A che ora finisce il Festival di Sanremo 2022? Stasera, martedì 1 febbraio, inizierà la nuova edizione condotta da Amadeus su Rai1 e, in attesa di sentire le canzoni, l’orario di apertura e chiusura è sempre un ottimo argomento di conversazione.

Stasera Amadeus sarà affiancato da Ornella Muti e tra gli ospiti della prima puntata ci saranno i Maneskin, reduci dalla vittoria dello scorso anno e un 2021 eccezionale e ricco di soddisfazioni mondiali.

Sul palco ci saranno anche i Meduza, producer internazionali, tra i più ascoltati nel mondo dance. La scaletta di Sanremo 2022 prevede anche l’esibizione della prima metà dei 25 cantanti in gara che saranno votati dalla Sala stampa.

La prima puntata del Festival di Sanremo 2022 va in onda martedì 1 febbraio su Rai1 e apre i battenti a partire dalle 20.40 anticipata dal PrimaFestival condotto da Ciro Priello, Paola Di Benedetto e Roberta Capua, previsto a partire dalle 20.30.

La prima puntata del Festival dovrebbe finire intorno all’1.30 di notte salvo imprevisti e allungamenti dell’ultima ora. A tal proposito, Amadeus in conferenza stampa ha affermato:

Cercheremo di fare il possibile per non far esibire cantanti tardi!