Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono pronte a lasciare definitivamente le loro poltrone di opinioniste del GF Vip. Dopo i vari tira e molla e le indiscrezioni, pare proprio che nella prossima edizione troveremo in studio due nomi clamorosi (uno in particolare) che potrebbero contribuire rendere più scoppiettante il reality condotto da Alfonso Signorini e che prevedrà quest’anno la presenza di Vip e Nip nel cast.

Nei giorni scorsi erano stati già avanzati alcuni ipotetici nomi di chi avrebbe preso il posto della cantante e dell’imprenditrice. Nel dettaglio, TvBlog aveva avanzato il nome di Emanuele Filiberto di Savoia.

Adesso però spuntano due nuove indiscrezioni clamorose da parte di due valide penne di Dagospia. La prima è Giuseppe Candela, che via Twitter ha fatto sapere chi avrebbe potuto prendere il posto di Orietta Berti:

Voice turn over! Capitolo opinionisti Grande Fratello Mix. Fuori Orietta Berti (direzione Io Canto), in pole position per quella poltrona una ex concorrente: Katia Ricciarelli! Ma davvero non c’era di meglio?