Grandi manovre in Casa Mediaset. Dopo l’addio di Barbara d’Urso che lascia Pomeriggio 5 nelle mani di Myrta Merlino, Temptation Island potrebbe entrare a far parte del palinsesto invernale.

Temptation Island anche in inverno? L’indiscrezione bomba

L’indiscrezione ci giunge dai colleghi di TVBlog che ci parla anche del prossimo futuro lavorativo di Ilary Blasi dopo il flop de L’Isola dei Famosi:

Sembra, secondo i rumors che circolano, che per Ilary Blasi non ci saranno più programmi all’orizzonte sulle reti Mediaset nella prossima stagione televisiva. Mediaset avrebbe infatti deciso, nell’ottica di rinnovamento degli ultimi tempi, di non avvalersi più della sua conduzione.

L’isola dei Famosi invece dovrebbe tornare nella prossima stagione di Canale 5. Sarebbe stato infatti firmato un contratto fra Banijay e Mediaset che legherebbe il celebre reality show per altri due anni a Canale 5.

Il plotone di prime serate d’intrattenimento di Canale 5 si aprirà con il Grande Fratello Vip 8, quindi arriverà Io canto e Tu si que vales. Poi ci dovrebbe essere una versione invernale di Temptation Island. Quindi i soliti C’è posta per te, Amici e l’appena rinnovata Isola dei famosi.