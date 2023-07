Nuova opinionista del Grande Fratello Vip 8: finalmente abbiamo il nome ufficiale, almeno secondo ciò che riferisce Dagospia tramite una flash news condivisa sul suo portale.

Flash! Cesara Buonamici sarà opinionista unica al prossimo “Grande Fratello” – come Dago-anticipato da Giuseppe Candela, si tratta una scelta per spiazzare e “alzare il livello” della trasmissione, in linea con il nuovo corso anti-trash di Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi…