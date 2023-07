Provini Grande Fratello Vip: lite durante i casting? C’entra un ex di Uomini e Donne: “Gli ha tirato i capelli”

Trapelano le prime (inquietanti) indiscrezioni sui provini del Grande Fratello Vip. Secondo un insider, ci sarebbe stata una lite tra un ex volto di Uomini e Donne ed un ragazzo comune.

Provini Grande Fratello Vip: botte da orbi? C’entra un ex di Uomini e Donne

Secondo una utente di Deianira, un ragazzo comune avrebbe spintonato Ciprian Aftim (ex fidanzato di Andrea Nicole) scatenando un litigio dovuto ad una ipotetica fila saltata per il provino del Grande Fratello Vip.

L’ex volto di Uomini e Donne, a detta della gola profonda, avrebbe preso il ciuffo di capelli del giovane tirando forte:

Questo Ciprian lo ha preso per il ciuffo e gli ha girato i capelli. E’ stata una scena imbarazzante. Io non ho ripreso anche perché c’era scritto che è severamente vietato fare foto e video.

Personalmente non so se questa ipotetica indiscrezione possa essere vera oppure no. Di contro, nonostante si tratti di gossip, credo pure che chi diffonde queste news, dovrebbe accertarsi della veridicità delle fonti.

Il presunto cast del GF Vip

Giorgia Venturini Samira Lui Silvia Magarre Justine Mattera Fiordaliso Brigitta e Benedicta Boccoli Donatella Rettore Marcella Bella Claudio Sona