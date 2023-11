Perla Vatiero non sarà la sola nuova concorrente del Grande Fratello, entrata a distanza di circa due mesi dall’esordio dell’edizione. Altri volti potrebbero varcare la Porta Rossa, come ha ricordato anche Alfonso Signorini. Non si tratta di una vera e propria novità dal momento che in ogni edizione non sono mancati concorrenti entrati nel corso del reality, anche alla luce di un possibile allungamento.

Nuovo concorrente Grande Fratello in arrivo? Gli indizi

“Presto arriveranno altri inquilini”, aveva anticipato il padrone di casa del Grande Fratello. Ed uno di loro potrebbe essere un volto noto con un passato già abbastanza consolidato nel mondo dei reality. A svelarlo nelle passate ore è stata Deianira Marzano:

Grande Fratello – Pare che prossimamente nella casa entrerà un mio compaesano già con vari reality nel suo storico! Uno sportivo judoka.

Racimolando tutti gli indizi lanciati dall’esperta di gossip, è stato facile giungere prontamente al nome del possibile nuovo concorrente del Grande Fratello, ovvero Marco Maddaloni, ex naufrago e vincitore dell’Isola dei Famosi nell’edizione del 2019 (tornando poi nella quindicesima edizione).

Nel 2013 prese parte – anche in quel caso in corsa – al reality Pechino Express in coppia con Massimiliano Rosolino, vincendo l’edizione.

Un volto che, nello spirito di Pier Silvio Berlusconi potrebbe contribuire a tenere a bada i toni trash che stanno rischiando attualmente di esplodere.