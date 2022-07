Elisa Esposito, la “prof” di corsivo divenuta famosa per merito di TikTok, potrebbe varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip 7 in partenza la seconda settimana di settembre (dovrebbe essere il 14 come ha svelato Alfonso Signorini).

Elisa Esposito verso il Grande Fratello Vip? La prof di corsivo potrebbe entrare in Casa

L’indiscrezione è stata rilanciata da Amedeo Venza in queste ore: “È l’insegnante di corsivo… e l’occhio del Grande Fratello è puntato su di lei! Contattata direttamente, Elisa in questi giorni terrà un incontro decisivo per varcare la porta rossa”.

Ad onor del vero, il nome di Elisa Esposito era già stato fatto dalla pagina Instagram Grande Fratello Tv la bellezza di quasi dieci giorni fa (diamo a Cesare quel che è di Cesare ed impariamo TUTTI a citare le fonti).

Ecco il post:

Chi è la prof di TikTok