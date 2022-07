Chi è Elisa Esposito? La professoressa del corsivo è diventata famosa su TikTok sbarcando poi in tutte le piattaforme social ed anche in radio (dove ha fatto una figuraccia non riconoscendo dei versi della Divina Commedia di Dante) e televisione.

Chi è Elisa Esposito, la prof del corsivo

Elisa Esposito si è “inventata” un trend che, come tutte le mode, durerà il tempo di una stagione: parlare in corsivo. Lei ha specificato che in realtà si tratterebbe di contenuti ironici:

Ho iniziato con il corsivo perché facevo video parlati e la gente mi commentava dicendomi che parlavo corsivo, da lì sono stata al gioco e ho accentuato questo corsivo. È una cantilena per ‘prendere in giro’ le ragazze milanese che parlano così. Cosa voglio fare da grande? In futuro magari aprirò un centro estetico. Ho iniziato a fare la prof su TikTok a ottobre 2021. Prima non ero così conosciuta, e questa cosa del cörsivœ non era così diffusa. Lo scorso autunno ho guadagnato 300.000 nuovi follower in un mese e mezzo, poi sono cresciuta ancora fino a sfiorare quota 800.000. E questo ha probabilmente portato sulla pagina tanto pubblico che non è il mio pubblico, tante persone che non mi conoscevano.

Incredibilmente anche Alexa (assistente vocale di Amazon) sa chi è la prof del corsivo, guardate il video a seguire:

Pensavo fosse uno scherzo ☠️ pic.twitter.com/1RgDMfMsD5 — Trash Italiano (@trash_italiano) July 1, 2022

Alcuni tweet

Ed io che pensavo che parlare in #corsivoe significasse parlare forbito. Mi si è gelato il sangue nelle vene pure col riscaldamento globale in corso. — Valentina (@utentebannata) July 2, 2022