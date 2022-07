Alfonso Signorini, nel corso di queste settimane, ha diffuso cinque indizi per far scoprire al pubblico i primi concorrenti ufficiali della settima edizione del Grande Fratello Vip in partenza dal prossimo 12 settembre su Canale 5.

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip: i primi cinque nomi ufficiali

La prima concorrente resa nota tramite gli indizi è stata Chadia Rodriguez, rapper particolarmente audace che promette di far parlare molto di sé dopo il suo ingresso nella Casa (nonostante lei abbia smentito – presumibilmente – per depistare).

Il secondo indizio diffuso da Signorini ha fatto saltare fuori il nome di Pamela Prati anche se il suo ingresso, all’ultimo momento, potrebbe saltare.

Proseguiamo con l’ex protagonista de Il Collegio George Ciupilan.

Di seguito, spazio anche per Ginevra Lamborghini, sorella maggiore di Elettra (con la quale ha litigato) e il figlio di Maradona annunciato proprio alcune ore fa.

Ricapitolando:

Chadia Rodriguez

Pamela Prati

Ginevra Lamborghini

George Ciupilan

Diego Armando Maradona Junior

A loro si aggiungono anche altri possibili nomi usciti in queste settimane:

Alvaro Vitali Antonella Ferrari Antonella Fiordelisi Antonino Spinalbese Antonio Razzi Asia Gianese Carolina Marconi Charlie Gnocchi Evelina Sgarbi Gegia Gigliola Cinquetti Giovanni Ciacci Patrizia Groppelli Wilma Goich

Cosa ne pensate?

Attualmente io punterei massimo su 4/5 nomi (e sono veramente pochi per portare avanti una intera edizione).