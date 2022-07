Alfonso Signorini pubblica un pallone da calcio con una canzone tipicamente napoletana: “O sole mio”. Chi sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip? Gli amici di Twitter parlano di Ciro Ferrara ma noi diciamo Diego Armando Maradona Junior.

Il figlio di Maradona al Grande Fratello Vip?

Per altro, proprio il figlio di Maradona, ha lavorato (sta lavorando?) con uno dei consulenti del GF Vip che potrebbe avere proposto il suo nome per il debutto ufficiale nella Casa più spiata d’Italia.

Sarà veramente lui? La risposta è sì.

ODDIO È LUI, ME LO SENTO https://t.co/YKhm52ubQ1 — Paola. (@Iperborea_) July 15, 2022

I probabili diciannove nomi Alvaro Vitali Antonella Ferrari Antonella Fiordalisi Antonino Spinalbese Antonio Razzi Asia Gianese Carolina Marconi Chadia Rodriguez Charlie Gnocchi Diego Armando Maradona Junior Evelina Sgarbi Gegia George Ciupilan Gigliola Cinquetti Ginevra Lamborghini Giovanni Ciacci Pamela Prati Patrizia Groppelli Wilma Goich

Ed intanto the pipol gossip ha svelato che il nome di Pamela Prati potrebbe saltare all’ultimo per via della denuncia contro Mediaset che la showgirl ha portato avanti ai tempi di Mark Caltagirone…

Cosa ne pensate di questo nome? Per me è un gigantesco “Meh!” e non riesco a capire il perché di questa scelta.