Niente Grande Fratello Vip per Pamela Prati? A quanto pare l’ex showgirl del Bagaglino potrebbe perdere l’opportunità di entrare nuovamente nella Casa più spiata d’Italia.

The pipol gossip fa sapere che la showgirl sarda potrebbe perdere l’occasione di rientrare nella Casa proprio per via delle problematiche avute con Mediaset durante l’affair legato al matrimonio fake con Mark Caltagirone.

Ecco cosa scrive, a tal proposito, la pagina Instagram in questione (riportiamo fedelmente):

Dopo il primo indizio che portava alla conferma di Pamela Prati come nuova concorrente del ‘Gf Vip’ in queste ore pare che il contratto e il contenzioso che la Prati aveva con Mediaset non si stato risolto e Pamela rischia (in questo momento) di non essere confermata come concorrente. La situazione è in evoluzione. Ma al momento la situazione che vedrebbe la Prati nella Casa sarebbe compromessa.