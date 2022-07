Maurizio Costanzo, interpellato da una lettrice, tra le pagine del settimanale Nuovo, ha preso le difese di Sonia Bruganelli, definita “acida e polemica” quando interviene al Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli “acida e polemica” al Grande Fratello Vip? Parla Costanzo

Nel corso dei mesi succede di tutto nella Casa del Grande Fratello Vip: mi pare fisiologico che l’opinionista faccia commenti non sempre accomodanti. Credo che Sonia, in coppia con Orietta Berti, saprà mixare interventi piccanti a commenti concilianti e ragionevoli.

La Bruganelli torna al GF Vip per il secondo anno consecutivo (dopo aver annunciato di volere andare via). Al suo fianco, per la prima volta in questo ruolo, proprio Orietta Berti.

La cantante, intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha svelato cosa ne pensa della sua compagna d’avventura:

Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia, a volte possa stare meglio nella Casa che fuori. Ah, perché, c’è anche da litigare? Pensavo che si potesse discutere solo con i concorrenti. Con Sonia capiterà di non essere d’accordo, ogni persona ha la propria maniera di vedere le cose.