Orietta Berti al Grande Fratello Vip: rapporto con Sonia e prime impressioni

Orietta Berti, intervistata sull’ultimo numero di Chi in edicola, commenta la sua nuova esperienza con il Grande Fratello Vip e parla di Sonia Bruganelli, opinionista del reality show per il secondo anno consecutivo.

Mi incuriosisce vedere tutta quella gente chiusa nello stesso posto per molto tempo. Con il carattere che ho, non riuscirei. E poi, anche quando viaggio, devo avere almeno una persona della mia famiglia con me, nella stessa stanza. Ma capisco anche che chi vive da solo, e non ha una famiglia, a volte possa stare meglio nella Casa che fuori.