La quarta concorrente ufficiale pronta ad entrare al Grande Fratello Vip è Ginevra Lamborghini, sorella maggiore di Elettra. L’indiscrezione, dopo l’indizio di Signorini, è stata diffusa da Whoopsie.

Noi di Whoopsee possiamo rivelarvi in esclusiva chi sarà una delle concorrenti a varcare la soglia dell’agognata porta rossa: stiamo parlando di Ginevra Lamborghini. Sorella d’arte della più nota Elettra, con lei condivide la passione per la musica, sua attuale attività, nonostante i rapporti non sembrerebbero essere dei migliori.

In famiglia infatti, Ginevra è stata l’unica a non aver partecipato al matrimonio della sorella con Afrojack, svoltosi nel 2020.