Alex Belli gioca di “sottrazione”. Questa è la decisione che il man della factory ha preso dopo essere rientrato al Grande Fratello Vip per salvare il suo matrimonio con Delia Duran.

Tramite le chicche di gossip di Casa Chi, l’autore del GF Vip ha svelato la nuova “strategia” di Alex Belli dopo la sua sovraesposizione mediatica profondamente eccessiva:

La sua nuova tattica è quella di giocare di sottrazione. Deduco che, o per scelta sua o per scelta indotta, capendo che forse si era superato il limite, credo che da questo momento Alex, fino alla fine del Grande Fratello Vip, starà in silenzio se ci riuscirà.

Di certo non rientrerà più in Casa e non ci saranno più richieste. Se sarà presente in studio? Penso di sì, per contratto dovrebbe esserci. Se non sarà presente rinuncerà al denaro e lui stesso ha detto di aver fatto il GF Vip anche per far quadrare i conti.