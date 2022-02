Nathaly Caldonazzo piange al GF Vip: “Non ce la faccio più” – VIDEO

Momento di sconforto per Nathaly Caldonazzo dopo la diretta del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. Il rischio squalifica sta tormentando la concorrente che ha trovato confronto nelle parole di Delia Duran.

Nathaly Caldonazzo piange al GF Vip: “Non ce la faccio più”

Non ce la fai? Anch’io non ce la faccio così. Questa falsità che c’è qui dentro guarda. Sei forte amore. – riportano le colleghe di IsaeChia- Se ti hanno scelto per stare qui ci sarà un motivo. Sei forte il tuo pubblico ti ha chiesto di rimanere e ci sarà un motivo, i tuoi fan ricordati che sono quelli che ti danno la forza di stare qui. Ricorda che ti vedono, ti guardano e sanno la persona che sei. Capito? Non sei vendicativa, non sei cattiva come la gente ti vuole mettere. Anche a me questa falsità non piace. Una Sophie che mi sorride e poi mi sparla dietro è una bambina. Una Miriana che mi sparla dietro e mi sorride davanti.

Nathaly Caldonazzo, tra le lacrime, ha risposto:

Io non voglio neanche farmi vedere così, capito? Mi fanno impazzire qua dentro. C’è una cattiveria assurda. Lo so che sono forte, ma ci sono dei momenti. Io non ce la faccio più e non mi va di stare qua. Non me ne frega niente di stare qui.

Delia, dopo averle dato ragione, ha cercato ancora di confortarla:

Si ti porta alla follia. Non sai che cosa fare e con chi parlare. Hai paura di esporti per non essere giudicata, hai paura di fare una battuta di troppo perché pensano che io stia flirtando. Non possiamo essere noi stessi. Non devi sentirsi sbagliata perché tutti hanno sbagliato. La gente ti giudica perché in fondo c’è un po’ di invidia.

