Dopo Patrizia Mirigliani anche Nicola Pisu è intervenuto online (con un video che trovate in apertura del nostro articolo) per contestare le parole di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, dette in queste ore nella Casa del Grande Fratello Vip.

“Miriana, fatti curare!”, l’attacco shock di Nicola Pisu

Ciao a tutti ragazzi, voglio fare questo video perché non ne posso più di sentire cose brutte sul mio conto da parte della signorina Miriana e di Manila. Io a loro non ho fatto nulla, anzi, mi sono sempre comportato bene e le ho sempre rispettate. Anche stanotte sparlavano di me dicendo che sono un drogato, un tossicodipendente, quando è vero che lo sono stato, questa è una cosa pubblica. Io l’ho dichiarato, ma questa cattiveria nel dirlo senza nemmeno una prova, senza niente, solo per pura cattiveria nei miei confronti io non l’accetto. Visto che al momento non ho la possibilità di potermi confrontare faccio questo video.

Poi la frecciatina bomba contro Miriana Trevisan:

Poi io voglio dire, Gf aiutate Miriana, una donna che dice di vedere i fantasmi e ci parla oppure dice che riesce a diagnosticare i tumori… ma non stai bene, quindi io ti consiglio di farti curare.