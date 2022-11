Nikita Pelizon, dopo il due di picche di Luca Onestini, ha mostrato di esserci rimasta male, fino a piangere nel Confessionale del Grande Fratello Vip svelando di essersi sentita rifiutata.

Nikita piange per Luca Onestini: “Mi sono sentita rifiutata”

“Mi sembra di essere una bambina delle elementari “Oh no è passato e non mi ha guardato”. Io dentro di me dico “Nikita ma ripigliati”. Ti sto cercando tanto. Da parte mia l’attrazione fisica c’è”, ha precisato Nikita quando si è dichiarata a Luca Onestini.

Di contro l’ex tronista ha messo le cose in chiaro:

Mi conosci da cinque giorni, magari tra due ti starò sulle palle. Tu non pensi che ci si possa trovare bene tra due persone senza chiedersi niente di più? Pensi che ci sia questa possibilità? Io cosa devo fare per farti stare bene? Io con te sto bene punto. Perché sei una bellissima ragazza, ma questo non te lo devo dire. Però io adesso non sto pensando a niente di più. Io sono qua, mi voglio vivere le cose senza pensare a niente, infatti quando ci rimani male a me dispiace, ma non voglio essere frainteso.

Oggi, nel corso del daytime, Nikita si è messa a piangere in Confessionale:

Mi sono fatta un trip mentale di cose che non stanno accadendo. Non so gestire questa situazione qua e mi chiudo come un riccio cercando di ignorarlo ma non riesco. Io non corteggio, io devo essere corteggiata… sono rimasta a questi tempi. Sta cosa che l’uomo non si butta a me manda in crash. Prima volta che Nikita si espone con un ragazzo. E’ la prima volta che una persona mi dice che va con i piedi di piombo. Di solito piaccio e ci si inizia a frequentare. Forse mi sono esposta ed è una cosa che non sono solita fare e mi sono sentita rifiutata…

Luca, anche in Confessionale, ha ribadito di non provare alcun sentimento per Nikita:

E’ una bellissima ragazza. Provo qualcosa? No! Io ad oggi non provo niente.