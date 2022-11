Valerio Tremiterra non avrebbe preso bene l’avvicinamento tra Nikita Pelizon a Luca Onestini. Dopo essersi dichiarata, nella Casa del Grande Fratello Vip il Covid li ha inevitabilmente separati.

Ed infatti Luca Onestini è risultato positivo al Covid ed è stato isolato insieme a Patrizia Rossetti, Attilio Romita e Charlie Gnocchi.

Nikita, proprio in queste ore, si è detta preoccupata per le condizioni di salute di Onestini svelando di sentire la sua mancanza:



Valerio Tremiterra ha postato il “mood” della giornata mostrando, a favore di camera, un bel dito medio.

Beh, pare averla presa benissimo…

ha ragione Giaele 10 giorni li dentro sono simili se non più di 20 giorni fuori col tizio.

Nikita secondo me ha capito che quello fuori non era amore anche senza onestini, però è troppo tenera .

Luca se me la fai soffrì te corco pe 2 vorte #gfvip pic.twitter.com/I350Yc1ILD

— 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 12, 2022