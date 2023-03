Continuano i nervi tesi nella Casa del Grande Fratello Vip. Nikita Pelizon, proprio ieri sera, si è confrontata con Oriana Marzoli e Giaele De Donà, nominando proprio quest’ultima.

Oriana Marzoli non avrebbe voluto la foto con Nikita Pelizon nel cartellone degli amici stretti del GF Vip fatto in occasione del suo compleanno, parola di Giaele che lo aveva spifferato a Micol.

La venezuelana invece sosteneva il contrario, come se avesse quasi “supplicato” la Pelizon di fare una foto.

Sonia Bruganelli ha cercato di sbugiardare Giaele svelando di aver visto il video “incriminato” con la sua confessione: “Oriana non voleva Nikita” (anche Micol ha confermato invitando l’amica a dire la verità).

Dopo la diretta Oriana e Giaele si sono scagliate contro Nikita: “Non deve nemmeno darmi il buongiorno”, ha “minacciato” la De Donà.

Poi l’intervento della Marzoli:

Nikita ha nominato Giaele buttando fuori un discorso di un mese e mezzo fa, prima non aveva la memoria per ricordarsi le cose e doveva prendere gli appunti, adesso ce l’ha e butta fuori cose come ha fatto con me una volta buttando fuori cose della prima settimana.