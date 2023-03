Luca Onestini dopo la 41a puntata del GF Vip ha avuto qualcosa da ridire contro gli autori del reality rispetto a quanto accaduto in merito a Nikita Pelizon. Nel corso dell’appuntamento, infatti, sono state trasmesse delle clip nelle quali la Vippona ammette di sentirsi del tutto isolata dal resto della Casa.

La delusione di Luca Onestini dopo la puntata del GF Vip

A detta di Onestini però, Nikita farebbe solo la vittima e questo atteggiamento non lo avrebbe affatto convinto. A suo dire, il pubblico da casa avrebbe una percezione del tutto diversa rispetto a ciò che accadrebbe realmente nella dimora di Cinecittà.

Dopo la puntata, quindi, Onestini si sarebbe sfogato dicendosi allibito da ciò che è emerso:

Non mi stupisce neanche perché le ho già viste tutte. Cioè ormai è la milionesima pagina. Quello che mi stupisce è il racconto. Quello mi lascia allibito. La clip montata, isolamento, le cose e le robe cercate di camuffare. I racconti strani. E quello mi lascia perplesso o che qualcuno ci creda. Quello mi lascia ancora più perplesso. Come ho detto l’altra volta, in quell’altra clip dove ha parlato con Ivana… quello mi lascia allibito.

Chiacchierando con Giaele De Donà, il Vippone ha proseguito:

Allora non si vede niente e vedranno altre robe, raccontano quello che vogliono. È impossibile ed è un continuo. Non è più nemmeno da commentare. Adesso Nikita si è accanita con te e mi dispiace. Mi sembra fuori luogo. Come ha detto Oriana, basta, non c’è molto altro da dire. Qua è tutto un’incoerenza, tutto.

A deludere Onestini sarebbe stato anche il voto di Milena, dal momento che a differenza di quello di Nikita, dalla Miconi non se lo sarebbe mai aspettato.