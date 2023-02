Nikita Pelizon prende appunti perché ha problemi con la memoria. Nonostante l’abbia detto (in tempi non sospetti) a Luca Onestini, lui non ha perso tempo prendendola in giro durante la festa di Carnevale del Grande Fratello Vip. Anche Milena Miconi, proprio ieri sera, si è resa protagonista di una bruttissima parentesi.

Lo scivolone di Milena sugli appunti di Nikita: “Questa cosa fa ribrezzo!”

Luca ha sparlato Nikita con la Murgia, Ivana, Micol e Milena: “Quell’altra prende appunti su cosa dice uno… era qua con carta e penna. Io quando l’ho visto… sono arrivato da lei, perché nessuno diceva niente, e le faccio: ‘Fammi almeno vedere se questi appunti li stai prendendo correttamente'”.

Milena, a questo punto, ha aggiunto: “A me ‘sta roba di prendere appunti mi fa ribrezzo è da pelle d’oca. Io non capisco cosa è questa abitudine di fare questa cosa a me fa paura!”.

A prescindere dal tipo di utilizzo che Nikita farà degli appunti, ma come ti viene in mente di utilizzare la parola “ribrezzo” legata ad una persona che sta scrivendo ciò che vede/sente in quel momento?

Empatia… questa sconosciuta.