Nikita Pelizon ha un problema con la memoria e, proprio per questo motivo, sotto suggerimento della psicologa del Grande Fratello Vip, preferisce prendere appunti per non dimenticarsi alcuni dettagli fondamentali del suo percorso in Casa, specie quando vuole confrontarsi in confessionale con gli autori.

Onestini conosce il problema di memoria che affligge Nikita

Proprio ieri, l’atmosfera tesissima nella Casa, ha generato un nuovo scontro tra Onestini e Nikita e l’ex tronista ha sottolineato questo aspetto evidenziandolo in modo negativo al resto degli inquilini del GF Vip:

Ragazzi, sta scrivendo degli appunti. Nikita prende appunti perché dopo deve dire qualcosa, ma io controllerei se scrive le cose giuste. Lei non è quella spontanea? Mi raccomando, scrivili bene perché mi stai facendo brutte figure.

Nikita ha fatto presente a Luca di avere problemi con la memoria:

Lo sai già che prendo appunti. Mi sta rivolgendo la parola… wow! Prendo appunti perché ho poca memoria.

Le mie attentissime superstar di Twitter, ci hanno girato un video di qualche tempo addietro, quando Nikita si era confrontata con Onestini mettendo in evidenza proprio queste problematiche di memoria:

Sai che io non mi ricordo quasi più niente… infatti vorrei fare una visita su questa cosa per capire se mi sta venendo veramente quella cosa lì oppure no, non sto scherzando. Non mi ricordo ancora il nome della prima nipote dalla parte mio fratello.

In quella occasione Luca aveva cercato di rasserenarla:

Non dire sciocchezze. La nostra testa si concentra sulle cose che gli diamo. Non ricordi il nome di tuo nipote? E’ un sistema di autodifesa quello, per evitare che la mancanza si manifesti.

Onestini, quindi, conosce perfettamente il problema di Nikita ma l’ha messo in evidenza per creare delle dinamiche.