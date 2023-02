Nella Casa del Grande Fratello Vip (forse) hanno preso per buono il detto “a Carnevale ogni scherzo vale” e così, hanno regalato (rigorosamente a favore di camera) il peggio di sé. Luca Onestini ha punzecchiato sia Matteo che Nikita Pelizon, accusandola di prendere appunti in maniera eccessiva.

Nikita Pelizon, in più di una occasione, ha confidato di soffrire di una malattia neurologica (ma non ha approfondito la questione) che le darebbe problemi con la memoria.

Per questo motivo, secondo le mie superstar di Twitter, la psicologa del Grande Fratello Vip le avrebbe consigliato di scriversi le cose per evitare di dimenticarle.

Ieri mentre volavano letteralmente coltelli e forchette (Matteo ha lanciato una posata sul divano), Luca ha attaccato Nikita:

Capelli blu, dov’è il tuo maschio alfa? Ragazzi, sta scrivendo degli appunti. Nikita prende appunti perché dopo deve dire qualcosa, ma io controllerei se scrive le cose giuste. Lei non è quella spontanea? Mi raccomandi, scrivili bene perché mi stai facendo brutte figure.

Sei uguale al tuo ex, vi siete trovati. Ma non era anche il possessivo e maschilista che non ti permetteva di andare con nessuno?