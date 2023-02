Dopo le offese di Martina, Oriana si è rifugiata in cortiletto con gli amici Spartani che le hanno dato sostegno. Giaele, a tal proposito, tra una rassicurazione e l’altra ha dato un prezioso consiglio alla sua collega di reality.

Martina offende Oriana al GF Vip: il prezioso consiglio di Giaele

Tu hai fatto benissimo, non commentare perché automaticamente passi dalla parte del torto. Ti ricordi quando ti dicevo che tu sbagliavi a urlare e fare scenate perché automaticamente passi dalla parte del torto? Ecco, questa sera non l’hai fatto. Prendi e porta a casa… ha sbagliato lei, si è confermata per quello che è. Sei stata perfetta!

Giaele ha esordito in questo modo ed ha suggerito all’amica di correre nel confessionale del Grande Fratello Vip per raccontare, per filo e per segno, come sarebbero andate realmente le cose:

Ora vai in confessionale e racconta di nuovo tutto quello che è successo così non ci possono essere le clip.

Oriana ha seguito il consiglio di Giaele: “Ovvio che lo farò!”.

Poi, ti ritorno dal confessionale ha precisato:

Mi hanno detto che è stato tutto ripreso e mi hanno consigliato di stare tranquilla e serena.