“La put* la fai pure troppo”, Martina offende Oriana al GF Vip – VIDEO

Quando dico che questa edizione del Grande Fratello Vip è la peggiore di sempre, credo di non avere torto. Ieri sera, durante la festa di carnevale, il nuovo scontro tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli ha incendiato la Casa e il popolo dei social.

“La put* la fai pure troppo”, Martina offende Oriana al GF Vip

In parole povere? Martina ha accusato Oriana di far troppo la donna di facili costumi. Inutile girarci intorno. Le parole hanno un peso ed anche un significato e la Nasoni ha decisamente sbagliato e non ha neppure chiesto scusa.

“Nessuno ti ha chiamato coglion*. Put*? Ma chi ti ha chiamata così… non potresti farlo”, ha affermato Oriana.

Pronta l’offesa di Martina: “Amore tu la fai pure troppo”.

Oriana, quindi, ha sperato di ricevere le scuse della Nasoni: “Spero che mi chiederai scusa in diretta per avermi chiamato put*”.

Su Twitter, intanto, si discute su Martina che, secondo i social, avrebbe detto: “Amore tu la fai pure fuori” (invece che “pure troppo”, io addirittura sento: “Amore tu lo fai pure troppo, pure fuori”).

Vi ricordo che, in entrambi i casi, la frase è orrenda, offensiva e non corrisponde a verità.

Oriana si è messa a piangere in cortiletto minacciando querele:

Ma come ti permetti?

Personalmente non apprezzo la maleducazione e la superficialità di Oriana ma, di contro, il vittimismo e la modalità “santarellina” di Martina Nasoni è insopportabile.

Spero che lunedì sera abbia l’umiltà e l’intelligenza di chiedere scusa.

