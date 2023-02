Durante la festa di carnevale del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha stuzzicato per tutta la sera Matteo Diamante chiamandolo con un altro nome e sollecitandolo a lavare bene i bicchieri. L’ex di Nikita, quindi, ha perso il controllo e si è scagliato pure contro Oriana Marzoli accusandola di maleducazione.

Oriana nel mirino, Matteo Diamante accusato di razzismo al GF Vip

Le parole di Matteo Diamante non sono giustamente piaciute agli estimatori della Reina del Twitter. Proprio l’ex di Nikita, infatti, ha sollecitato la venezuelana a parlare in italiano (invece che in spagnolo come fa spesso e, proprio per questo, viene richiamata).

Fin qui non ci vedo nulla di male anche perché, vi ricordo, durante la terza edizione del reality Giulia Salemi è finita al Televoto proprio per aver parlato qualche secondo in persiano con mamma Fariba (vi rinfresco la memoria).

Dopo aver invitato Matteo a lavare meglio il bicchiere, Onestini lo ha fatto presente all’amica e, proprio Oriana, è intervenuta per accendere la miccia (“Non toccare una donna”) e far esplodere Diamante accusato di maleducazione e di aver lanciato il bicchiere “incriminato”:

Vieni a insegnare l’educazione a me? Non venire qua a insegnarmi l’educazione… Mi insulta in spagnolo. Razzista? Mi state mettendo in bocca parole che non ho detto. Tu vieni qua a insegnare l’educazione a me? L’Italia è per tutti? Certo, esatto! Imparare l’educazione, un po’ meno”.

Oriana e Luca hanno subito tacciato Matteo di essere razzista: “L’Italia è per tutti non essere razzista”, “Orgogliosa di essere venezuelana ed io ho il diritto di essere in Italia, mi hanno chiamato loro! Viva la Spagna, viva il Venezuela… ok?”.

Chi non vede in questo siparietto una mossa da parte di Onestini e Oriana per provocare Matteo sta, chiaramente, mentendo.

Il razzismo è una piaga sociale orrenda, indegna e meschina non si può certamente affrontare in modo superficiale all’interno di un reality show, abbiatene rispetto.