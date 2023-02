Nikita Pelizon ha una malattia di cui non ha mai parlato al GF Vip? Matteo Diamante tira fuori il delicato argomento

Nikita Pelizon ha una malattia di cui non ha mai parlato? Matteo Diamante è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip anche per dare il suo sostegno alla ex fidanzata, soggetta a forti critiche dal resto dei coinquilini della residenza più spiata di Cinecittà.

Nikita Pelizon ha una malattia neurologica? “Problemi di memoria”

In queste ore Diamante, così come riportano le mie superstar di Twitter, avrebbe parlato di un problema neurologico scoperto da Nikita alcuni anni fa.

A quanto pare la Pelizon, nell’arco dei prossimi anni, potrebbe avere pesanti problemi con la memoria e, proprio per questo motivo, scriverebbe tutto (per non dimenticarsi).

Ecco cosa riportano su Twitter in merito:

Ma ho capito bene ?! Nikita soffre di una malattia neurodegenerativa della memoria ?? Io piango Ma qualcuno sapeva? #nikiters #IOSTOCONIKITA #gintonic — valemauroruggiero (@maurizioruggie2) February 13, 2023

Stanotte si è parlato del problema che a nikita Hanni diagnosticato 7 Anni fa alla memoria , Matteo sa benissimo di cosa si parla ed era in apprensione per lei ! Il modo in cui nikita affronta anche questo argomento con un sorriso e una forza enorme .Lei è troppo bella ❤️#Gfvip — Soqquadro (@gicarestik2) February 13, 2023