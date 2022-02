Miriana Trevisan, dopo avere consolato Soleil Sorge stanotte, ha detto la sua in merito al famoso teatrino del Grande Fratello Vip, “accusando” tutte e tre, ad armi pari. Secondo l’ex lolita di Non è la Rai, in questo show surreale non ci sarebbe alcuna vittima.

“Non vedo nessuna vittima!”, Miriana non giustifica Soleil

Effettivamente io pure comunque mi lascerei baciare così sensualmente per giocare al gioco… ma che cazz* state dicendo? Ma ti rendi conto? Ma tu non ti fai baciare e limonare da una se… Io non vedo nessuna vittima qua, mi dispiace. Scusami Sophie se mi permetto, stiamo veramente andando oltre. Tu sei troppo lucida in questo. Non esiste, non mi ubriaco neanche… gioco goliardico? Ma di che?

Secondo Miriana la colpa non può nemmeno essere attribuita a qualche bicchiere di troppo:

E’ una cosa brutta. Se sai che l’alcol ti fa questo effetto allora non bere oppure non vai oltre.

Miriana che mostra solidarietà ed empatia nei confronti di Soleil? E’ stato bello finché è durato!