Il video in cui Alex Belli e Delia Duran “braccano” Soleil Sorge tentando un approccio nel giardino del Grande Fratello Vip, non è piaciuto allo staff dell’italo americana e nemmeno a mamma Wendy e la zia dell’influencer.

E se mamma Wendy ha condiviso il video con un esaustivo “Basta Belli”, la zia di Soleil Sorge ha scritto un commento più lungo argomentando la sensazione di rabbia e disagio provata dopo aver visto quell’approccio tanto insistente:

Facile fare terrorismo su una ragazza di 27 anni braccata da due avvoltoi assetati, tra cui un uomo di 40 anni che si lega alle donne per affermare il suo piccolo ego! Sole non è impeccabile, ma non è di certo complice di un tale teatrino che fa gola allo show. #belliritirati.