Nathaly preoccupata per la frase shock: “Mi squalificheranno”

Durante le nomination del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni ha vuotato il sacco sulla frase pronunciata da Nathaly Caldonazzo. Dopo la diretta, l’ex starlette del Bagaglino si è confidata con Antonio Medugno.

Secondo Nathaly, infatti, durante la prossima puntata di lunedì sera verrà squalificata. Signorini, nel corso della diretta, ha svelato che la frase non sarebbe stata registrata, riservandosi la possibilità di indagare:

Se il GF Vip decide che non ci sono gli estremi per delle squalifiche si decide e basta, se dici che ci sono state delle frasi razziste e non sono state riprese, mi dispiace questo non è avvenuto, se Nathaly ha detto la frase che tu hai riportato, sono quasi sicuro che non è mai andata in onda, nessuno ne sa niente, se è così, chiederà scusa a chi di dovere.