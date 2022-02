Sophie Codegoni, durante le nomination del Grande Fratello Vip, ha finalmente vuotato il sacco sulla frase “gravissima e da squalifica” pronunciata da Nathaly Caldonazzo.

Sophie ha nominato Nathaly accusandola di aver usato frasi razziste nei confronti di Jessica e Lulù chiamandole “Zingare”:

Vado in difesa di Jessica e Lulù, non accetto quello che le è stato detto. C’è una frase a sfondo razziale, era presente il mio fidanzato. Ha detto che Jessica e Lulù sono protette dagli zingari perché sono delle zingare. Sono stanca di sentire in questa casa frasi che vengono spesso giustificate dicendo che non era intenzione…

Nathaly ha cercato di difendersi:

Alessandro Basciano ha aggiunto:

Anche Jessica nomina la Caldonazzo chiedendo alla famiglia di diffidarla.

Signorini ha tagliato corto:

Se il GF Vip decide che non ci sono gli estremi per delle squalifiche si decide e basta, se dici che ci sono state delle frasi razziste e non sono state riprese, mi dispiace questo non è avvenuto, se Nathaly ha detto la frase che tu hai riportato, sono quasi sicuro che non è mai andata in onda, nessuno ne sa niente, se è così, chiederà scusa a chi di dovere.