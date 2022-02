Guerra tra Russia e Ucraina non spegne il GF Vip: Signorini spiega perché

Alle 4 del mattino ora italiana la Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina dando vita a quella che è stata ribattezzata come Terza Guerra Mondiale. Le immagini hanno fatto il giro del web per l’intera giornata, con continui aggiornamenti. Nonostante questo però il GF Vip non ha subito alcun intoppo, andando avanti nella sua programmazione.

I ragazzi del Grande Fratello Vip, sono stati messi al corrente della guerra tra Russia e Ucraina. Un evento di tale portata non poteva essere tenuto “nascosto”.

Se la messa in onda di Rai1 ha subito variazioni, così non è stato per la prima serata odierna di Canale 5. In apertura del GF Vip, è stato il padrone di casa Alfonso Signorini a spiegare ai suoi spettatori il motivo per il quale, nonostante il momento delicato per il mondo intero, il programma continua ad andare avanti:

Ci siamo svegliati con immagini di guerra, una cosa alla quale non eravamo più abituati, non la concepivamo neanche più. Una guerra…pensavamo di avere conquistato anche l’assenza delle guerre. A pochi chilometri da noi, questo senso di impotenza e di sgomento ha invaso tutti quanti noi. Allora, come reagire davanti a queste notizie? Chiudendoci in noi stessi? Facendoci prendere dall’angoscia? Non pensarci? Pensare ad altro? Qualsiasi scappatoia non sarebbe quella giusta.

Non abbiamo soluzioni. Nessuno di noi riesce a trovarle dentro di sé, figurarsi darle in televisione. Noi siamo qua, facciamo il nostro lavoro. Abbiamo scelto, questa sera, di continuare a intrattenervi. Questo non significa avere le fette di salame sugli occhi, non significa non pensare ai veri problemi della vita che comunque non sono quelli del Grande Fratello, ma siamo qui per farvi compagnia, senza pretese e senza obiettivi, se non quello di intrattenervi. Incrociamo le dita e speriamo che il buon Dio guardi giù, davvero. I concorrenti sanno già tutto, ma noi – lo ribadisco – siamo qui per fare il Grande Fratello.