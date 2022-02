Programmazione TV speciale Russia e Ucraina: salta “Doc” ma non il GF Vip, cosa andrà in onda stasera

Stasera in TV – Cambio di programmazione per la prima rete di Casa Rai. Oggi, giovedì 24 febbraio, non andrà in onda la nuova puntata della fiction “Doc 2 – Nelle tue mani” (che si sarebbe dovuta scontrare con il Grande Fratello Vip) per dare spazio allo speciale del TG1 sul conflitto tra Russia e Ucraina.

Programmazione speciale Russia e Ucraina, salta “Doc” ma non il GF Vip

Lo speciale del TG1 aggiornerà il pubblico sulla drammatica situazione tra la Russia di Putin e l’Ucraina, facendo il punto della situazione per documentare da vicino questa straziante situazione.

Questa mattina, alle prime luce dell’alba, l’Ucraina è stata invasa dalla Russia. Per questo motivo, l’ammiraglia di Casa Rai, ha deciso di fare spazio all’informazione rinviando la nuova puntata di “Doc 2 – Nelle tue mani”, con Luca Argentero.

Con molta probabilità il nuovo appuntamento della serie TV verrà direttamente spostato alla prossima settimana.

Invariata, al momento, la programmazione di Canale 5 e il Grande Fratello Vip dovrebbe andare in onda regolarmente anche se non sappiamo se i concorrenti verranno informati dell’accaduto.