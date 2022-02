Con le prime luci dell’alba la Russia di Putin ha attaccato l’Ucraina. Gli eventi sconcertanti che stanno accadendo nel mondo hanno modificato anche la programmazione TV ma il Grande Fratello Vip andrà regolarmente in onda.

I concorrenti del GF Vip hanno saputo della guerra Russia-Ucraina

“Doc 2, nelle tue mani”, non verrà trasmesso per dare spazio allo speciale TG1 dedicato agli ultimi drammatici accadimenti. Canale 5, invece, ha deciso di mantenere intatto il suo palinsesto del prime time ma ha comunicato ai concorrenti cosa sta succedendo:

Grande Fratello ha informato i concorrenti della delicata situazione internazionale e dell’attacco militare della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Con questo breve comunicato la produzione del reality ha informato anche gli internauti dell’avvenuta comunicazione.

Nel frattempo il popolo della rete si è “spaccato” in due in merito alla decisione di andare ugualmente in onda nonostante gli ultimi drammatici avvenimenti.

Alcuni tweet

L’avevamo capito. Si vede benissimo dal divieto assoluto di parlarne sennò censura, come vostro solito. Perché di reale in questo reality non c’è nulla.#gfvip — ☀️T_Bel☀️wait ESC 🇮🇹 (@T_Belz) February 24, 2022

Dovreste rimandare la diretta secondo me Dio Santo nei tg vedi già gente scappare bimbi che piangono ragà siamo nel 2022 una terza guerra mondiale e alle porte che Dio ci aiuti la Nato sta già preparando le difese andremo tutti in guerra.#lenonlerce #gfvip #jessvip — Beautiful #lenonlerce (@Beautif42601711) February 24, 2022