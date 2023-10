Myrta Merlino ha cliccato like ad un commento di un hater di Barbara d’Urso che ha criticato fortemente l’operato della Nostra Carmelita Nazionale elogiando, invece, l’attuale conduttrice di Pomeriggio 5.

Myrta Merlino “spalleggia” l’hater di Barbara d’Urso e clicca like

Una utente Instagram si è totalmente schierata dalla parte di Myrta Merlino criticando con forza l’operato della d’Urso pronta all’addio Mediaset dopo molti anni a servizio dell’azienda di Cologno Monzese:

Purtroppo questa gente che commenta ha completamente dimenticato le figuracce di chi presentava prima di te, hanno tutti improvvisamente dimenticato le frasi inopportune, le reazioni inopportune e soprattutto le faccine inopportune. – scrive l’utente – Tutto improvvisamente è stato dimenticato! Questo perché purtroppo stanno facendo tutto il possibile per scoraggiarti e tentare di farti abbandonare il timone!

Impossibile pensare che dopo la morte di stenti di una bambina si possano affrontare argomenti leggeri e trash come richiedono in molti! Tu si, passi da un argomento all’altro, ma sono argomenti che si possono affrontare sempre con intelligenza, educazione e con i toni giusti, e tu lo sai fare! In bocca al lupo.