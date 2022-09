Il neo Re Carlo III e la sorella Anna sono stati gli unici giunti al capezzale della Regina Elisabetta II prima della morte sopraggiunta “serenamente”. A rivelarlo in queste ore sono i media britannici secondo i quali i figli minori Andrea ed Edoardo con la moglie Sophie, e il principe William non sarebbero riusciti ad arrivare in tempo per darle l’ultimo saluto. Nel frattempo è stato trasmesso oggi il primo discorso di Carlo III.

Morte Regina Elisabetta, primo discorso di Carlo III

Re Carlo III ha parlato per la prima volta nei panni di Sovrano. Il discorso è stato registrato nel salotto blu di Buckingham Palace, lo stesso dove la madre ha pronunciato molti dei suoi messaggi natalizi. Parlando della madre ha detto:

La mia adorata madre è stata un esempio per tutti siamo in debito con lei, è stata una guida, oltre al dolore provo un senso di gratitudine, ha servito il suo popolo. E io servirò per sempre il Regno Unito.

Poi qualche parola sul figlio Harry e la sua consorte Meghan:

Provo affetto per loro, spero che continuino a costruire la loro vita oltreoceano.

Quindi ha proseguito:

E’ un momento di grande cambiamento per la mia famiglia, conto sull’amore della mia adorata moglie Camilla.

Domani Carlo sarà formalmente proclamato re del Regno Unito.