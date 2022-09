Funerali Regina Elisabetta e incoronazione Re Carlo III: tutte le date

Con la morte della Regina Elisabetta si accede ad un complesso protocollo fatto di tappe e date che vanno dai funerali della Sovrana all’incoronazione del nuovo Re Carlo III. L’ultimo saluto alla Regina prevede un cerimoniale lungo dieci giorni prima dei funerali veri e propri. Dopo il D-Day scattato ieri 8 settembre con l’annuncio della morte, scopriamo quali sono le altre date importanti.

Funerali Regina Elisabetta e incoronazione Re Carlo III: le tappe previste dal protocollo

Oggi 9 settembre scatta il D-Day+1 durante il quale era prevista l’incoronazione di Carlo III: tuttavia, questa avverrà domani, stando a quanto reso noto dal Times. Alle 18.00 è previsto il discorso preregistrato di Carlo III trasmesso dalla tv britannica.

Sabato 10 settembre, D-Day+2: la bara della Regina Elisabetta si sposterà da Balmoral verso il Palazzo di Holyroodhouse di Edimburgo, dove sarà esposta.

Domenica 11 settembre, D-Day+3: ci sarà la processione da Holyrood lungo il Royal Mile fino alla Cattedrale di St Giles durante la quale parteciperà l’intera famiglia reale. In seguito la cattedrale aprirà al pubblico per 24 ore. Carlo si recherà al Palazzo di Westminster per ricevere il cordoglio prima di volare in Scozia dove avrà la sua prima udienza con il premier e il parlamento scozzesi.

Lunedì 12 settembre, D-Day+4: la bara si sposterà alla stazione Waverley di Edimburgo. Nella notte il treno reale la trasporterà fino alla stazione di St Pancras a Londra. Carlo volerà in Irlanda del Nord, dove riceverà un messaggio di cordoglio al castello di Hillsborough e andrà alla cattedrale di Belfast per una preghiera e un ricordo della defunta madre.

Martedì 13 settembre, D-Day + 5: la salma della Regina arriverà a Buckingham Palace, poi sarà portata in processione nel primo grande evento che precede i funerali a Westminster Hall, dove resterà 5 giorni e sarà aperta al pubblico per 23 ore al giorno.

Mercoledì 14 settembre, D-Day+7: dal Galles Carlo III assisterà a una funzione nella cattedrale di Llandaff a Cardiff e visiterà il Welsh Senedd prima di un’udienza con il premier gallese. A Londra arriveranno i rappresentanti del Commonwealth.

Giovedì 15 settembre, D-Day+8: Re Carlo III riceverà i governatori generali e i primi ministri dei Paesi in cui la Regina era Sovrana.

Venerdì 16 settembre, D-Day+9: alla vigilia dei funerali di Elisabetta, Carlo accoglierà le famiglie reali straniere.

Sabato 17 settembre, D-Day+10: i funerali solenni della durata di un’ora si svolgeranno presso l’Abbazia di Westminster, dove il feretro arriverà in processione. Ci saranno due minuti di silenzio in tutto il Regno. Dopo la funzione un corteo accompagnerà la bara ad Hyde Park per un ultimo commiato nella St George’s Chapel, nel Castello di Windsor, poi sarà fatta calare nella cripta reale.