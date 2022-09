Le ultime indiscrezioni sui reali, dopo la morte della Regina Elisabetta II riguardano Harry. Secondo le voci dall’Inghilterra, il nipote della Sovrana morta a 96 anni sarebbe arrivato da solo dopo l’annuncio del decesso della nonna. Nel momento in cui veniva data al mondo la notizia della morte della Regina, erano presenti solo i figli Carlo, Anna ed Edoardo ed il primo nipote William. Non è chiaro se ci fossero anche negli ultimi momenti di vita della Sovrana.

Morte Regina Elisabetta: l’arrivo di Harry ed il destino dei figli

Harry, nipote amatissimo dalla Regina Elisabetta, dopo la sua partenza in America con la moglie Meghan Markle ha contribuito a creare non pochi dispiaceri facendo arrabbiare anche la nonna.

Harry e Meghan si trovavano da qualche giorno in Inghilterra in occasione di una serata di beneficienza in programma per ieri ed ovviamente annullata. Lui è partito per Balmoral, lei è rimasta a Londra.

Nel frattempo si torna a parlare di titoli dal momento che con la morte della Regina cambiano anche alcuni parametri in particolare in riferimento a Archie e Lilibet, i figli di Harry e Meghan. Dopo la loro nascita si era detto che non sarebbero potuti diventare principi in basi ai protocolli reali stabiliti da Giorgio V, ma adesso alla luce dello stesso protocollo, i duchi di Sussex potrebbero diventarlo.

Nel 1917, Giorgio V aveva stabilito che figli e nipoti di un sovrano potessero automaticamente avere il titolo di SAR, ovvero Sua Altezza Reale. Se con Elisabetta II non è stato possibile (in quanto pronipoti), adesso con Carlo III lo sarà (essendo nipoti). Tutto a questo punto dipenderebbe dal neo Re stabilire se i suoi nipoti potranno diventare principe e principessa.