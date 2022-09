La morte della Regina Elisabetta ha letteralmente sconvolto il mondo intero. Oltre ad essere stata una donna moderna e piena di grinta, ha supportato in molte occasioni la comunità LGBTQIA+.

La Regina Elisabetta supportava la comunità LGBTQIA+

I preziosi colleghi di gay.it, hanno tracciato i sei momenti in cui la Regina Elisabetta ha supportato la comunità LGBTQIA+, mostrandosi molto attenta e aperta alle tematiche rainbow, e questo le faceva particolamente onore.

Le terapie di conversione

Nel Regno Unito nel 2021, la Queen si era espressa sul tema in maniera precisa:

Saranno portate avanti misure per affrontare la disparità razziali ed etniche e vietare le terapie di conversione.

Fiori arcobaleno sul cappello

Come possiamo dimenticare i meravigliosi cappelli della Queen? Ecco, nel giugno 2018 ne ha indossato uno fucsia nel corso del “Ladies Day” al Royal Ascot.

In quella occasione, un dettaglio ha incuriosito i giornalisti presenti: i toni rainbow che adornavano le roselline.

Per molti, quello della Regina, fu un chiaro omaggio alla comunità LGBTQIA+ proprio in occasione del Pride Month.

La Regina Elisabetta e il discorso in parlamento

Nel 2017, la Regina prese pubblicamente posizione affermando di voler proteggere la comunità. Proprio per questo, in Parlamento dichiarò:

Il governo britannico si impegna a contrastare la differenza salariale di genere e tutte le discriminazioni basate sull’etnia, la disabilità e l’orientamento sessuale.

La Regina Elisabetta a favore dei matrimoni omosessuali

Nel 2013 la Regina Elisabetta è entrata nella storia per avere approvato il matrimonio omosessuale nel Regno Unito, in particolare in Inghilterrra e Galles.

L’amore nei confronti del cugino omosessuale

Nel 2018 aveva fatto molto parlare il primo matrimonio omosessuale celebrato da un membro della famiglia reale. Lui è Lord Mountbatten che ha sposato James Coyle con il benestare della Regina Elisabetta.

La comunità LGBTQIA+ nella New Year Honours List

I New Year Honours sono delle onorificenze particolari emanate dal monarca regnante dal 1890. Nel 2017, tra i 1197 nomi premiati, c’erano anche 8 personaggi LGBTQIA+.

