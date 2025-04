Chi è Alessandra, la fidanzata di Irma Testa: a quanti anni la pugile ha fatto coming out con la madre

Si chiama Alessandra, la giovane fidanzata di Irma Testa, concorrente di The Couple insieme alla sorella Lucia. La coppia vive ad Assisi ed insieme affrontano le varie sfida della vita e della carriera della campionessa di boxe. Ma scopriamo qualcosa in più sul conto di Alessandra e sul coming out di Irma Testa.

Alessandra, chi è la fidanzata di Irma Testa

In una recente intervista a Le Iene, Irma Testa ha parlato della sua vita privata, presentando ufficialmente la fidanzata Alessandra. “Stiamo insieme da due anni, il 26 febbraio. Conviviamo da sei mesi”, ha confidato la campionessa sportiva ai microfoni del programma.

Alessandra ha preso la decisione di trasferirsi ad Assisi per seguire Irma, dicendo: “All’inizio è stato un grande cambiamento, non ero mai stata così lontana da Napoli”. È la prima volta che convivono insieme: “Ci siamo incontrate perché lei mi seguiva su Instagram, mi ha corteggiato molto e mi mandava canzoni d’amore”, ha raccontato la pugile. Alessandra ha spiegato perché hanno legato così tanto: “Ho sentito che lei era diversa, mi incuriosiva profondamente”.

“Irma faceva foto meravigliose, ho capito che c’era un lato molto bello in lei. Un anno prima, già mi aveva detto che era innamorata di me e voleva sposarmi. Ci siamo incontrate a Napoli ed è stato amore a prima vista per entrambe. Eravamo molto imbarazzate, ma lei ha fatto centro”, ha aggiunto Irma.

Irma ha confessato che inizialmente considerava l’età della sua fidanzata come un ostacolo: “Lei ha 23 anni, io ho avuto molte relazioni con persone più grandi, non sapevo proprio come gestire la situazione. Mi sento sempre responsabile delle persone. Ogni giorno mi sento in colpa perché lei ha bisogno dell’affetto della sua famiglia e ogni giorno le chiedo scusa”.

“Questa è una paura infondata. Io ho bisogno di allontanarmi dal luogo in cui sono nata”, ha dichiarato la fidanzata.

Alessandra, parlando della chiusura mentale del suo paese, ha sorpreso Nina Palmieri con il suo coming out pubblico: “È stato molto difficile per me. L’ho detto a mia madre, mio padre lo scoprirà stasera. Ho un rapporto complicato con lui e ho paura di deluderlo”.

“È un sentimento che pochi possono capire. Provavo un malessere indescrivibile, ma alla fine mi sono stancata di essere intrappolata in questa prigione”, ha aggiunto con timidezza Alessandra.

La nostra @GiovannaNinaPal ha trascorso una serata con Irma Testa. Oltre a quelle di casa sua, ci ha aperto anche le porte della sua vita privata, raccontandoci per la prima volta il suo amore per Alessandra #LeIeneShow #LeIene https://t.co/mybw5s5rmw — Le Iene (@redazioneiene) February 27, 2025

Il coming out pubblico di Irma Testa

Nel 2021, Irma Testa ha annunciato pubblicamente la sua omosessualità. In un’intervista a Vanity Fair a dicembre dello stesso anno, ha condiviso il suo percorso: “Ho riflettuto molto prima di prendermi questa decisione. Poi mi sono chiesta: perché non dovrei essere semplicemente me stessa?”, ha detto. “Per anni ho temuto di essere giudicata, esclusa. Di perdere sponsor e opportunità. Ma ho capito che non c’è vittoria più grande che essere libera”, ha aggiunto.

A Verissimo, Irma aveva dichiarato di aver fatto coming out con la madre all’età di 15 anni: “Ho fatto fatica perché nella mia famiglia non avevamo mai affrontato questo tipo di tematiche, l’amore per me era l’unione tra un uomo e una donna. Invece, ho scoperto che ci si può innamorare di chiunque e mia madre è stata una roccia anche in quell’occasione”.