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Il dolce commento di Franceska Nuredini a Elodie: non ci sono più dubbi!

Giulia 08/07/2026

Prosegue l’amore tra la cantante e la ballerina. Ecco la dolce dedica che conferma (di nuovo) la relazione tra le due ragazze

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Con l’arrivo dell’estate, Elodie e Franceska Nuredini escono sempre più allo scoperto. Le voci di una relazione tra la cantante romana e la ballerina si rincorrono dall’inizio di quest’anno, tra teneri scatti delle due e dediche sempre più frequenti. Adesso, ecco l’ultima conferma della loro storia d’amore, proveniente proprio da una delle protagoniste.

Elodie e Franceska

Franceska Nuredini a Elodie: “La mia fidanzata stupenda”

Sotto l’ultimo post di Elodie, che raccoglie vari momenti dell’estate della popstar italiana, spunta il commento di Franceska Nuredini: La mia fidanzata stupenda“. Decine di fans hanno reagito alla dedica della ballerina con vari messaggi di sostegno e affetto per la coppia: “Stupenda lei, stupenda tu. Siete pazzesche, sul serio!“, “Vi amo“, “Non vedo nessun errore in questa affermazione“, “Siete bellissime, felici e innamoratissime“.

Una conferma diretta della storia d’amore tra le due, anche se ormai erano settimane (se non mesi) che Elodie e Franceska si mostravano in pubblico insieme: appena dieci giorni fa hanno sfilato al Pride di Milano, mano nella mano. Ed così, con l’amore della sua Franceska e viaggi all’estero, che prosegue la pausa di Elodie, in vista di tornare sul palco per il suo tour nei palasport il prossimo anno, “Elodie Show 2027”.

Elodie Franceska

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