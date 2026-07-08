Il dolce commento di Franceska Nuredini a Elodie: non ci sono più dubbi!

Con l’arrivo dell’estate, Elodie e Franceska Nuredini escono sempre più allo scoperto. Le voci di una relazione tra la cantante romana e la ballerina si rincorrono dall’inizio di quest’anno, tra teneri scatti delle due e dediche sempre più frequenti. Adesso, ecco l’ultima conferma della loro storia d’amore, proveniente proprio da una delle protagoniste.

Franceska Nuredini a Elodie: “La mia fidanzata stupenda”

Sotto l’ultimo post di Elodie, che raccoglie vari momenti dell’estate della popstar italiana, spunta il commento di Franceska Nuredini: “La mia fidanzata stupenda“. Decine di fans hanno reagito alla dedica della ballerina con vari messaggi di sostegno e affetto per la coppia: “Stupenda lei, stupenda tu. Siete pazzesche, sul serio!“, “Vi amo“, “Non vedo nessun errore in questa affermazione“, “Siete bellissime, felici e innamoratissime“.

Una conferma diretta della storia d’amore tra le due, anche se ormai erano settimane (se non mesi) che Elodie e Franceska si mostravano in pubblico insieme: appena dieci giorni fa hanno sfilato al Pride di Milano, mano nella mano. Ed così, con l’amore della sua Franceska e viaggi all’estero, che prosegue la pausa di Elodie, in vista di tornare sul palco per il suo tour nei palasport il prossimo anno, “Elodie Show 2027”.