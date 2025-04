Chi è Irma Testa, a The Couple con la sorella Lucia: pugilato e coming out

Nata il 28 dicembre 1997 a Torre Annunziata, Irma Testa è una pugile italiana che ha segnato la storia dello sport nazionale. Alta 1,74 metri e appartenente alla categoria dei pesi piuma, Irma ha iniziato a praticare la boxe all’età di 12 anni, ispirata dalla passione della sorella maggiore, Lucia.

Chi è Irma Testa: la “Farfalla” del pugilato italiano

Soprannominata “The Butterfly” per la sua agilità e leggerezza sul ring, Irma è stata la prima pugile italiana a qualificarsi per un’Olimpiade, partecipando ai Giochi di Rio de Janeiro nel 2016. Il suo talento l’ha portata a conquistare la medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020, diventando la prima donna italiana a salire sul podio olimpico nel pugilato.

Lucia Testa: oltre il ruolo di sorella

Lucia Testa, sorella maggiore di Irma, ha avuto un ruolo fondamentale nella carriera della campionessa. Appassionata di pugilato fin da giovane, è stata lei a introdurre Irma a questo sport. Quando Irma è stata convocata agli Europei, Lucia ha scelto di mettere da parte le proprie ambizioni per sostenere la famiglia e permettere alla sorella di perseguire il suo sogno.

Oltre al pugilato, Lucia ha intrapreso la carriera di infermiera, dimostrando dedizione sia nella sfera professionale che in quella familiare. La sua passione per la boxe, tuttavia, è rimasta intatta, e il legame con Irma si è consolidato nel tempo, trasformandosi in una collaborazione che va oltre il semplice rapporto fraterno.

Irma e Lucia Testa a The Couple: una nuova sfida televisiva

Le sorelle Testa sono pronte a intraprendere una nuova avventura partecipando al reality show The Couple – Una vittoria per due, in onda su Canale 5 a partire dal 7 aprile 2025. Condotto da Ilary Blasi, il programma vede coppie di concorrenti affrontare diverse sfide, mettendo alla prova il loro affiatamento e le loro capacità collaborative.

La partecipazione di Irma e Lucia ha suscitato grande interesse, dato il loro legame profondo e la storia condivisa nel mondo del pugilato. Secondo quanto riportato da Federica Panicucci, “Per Irma la sorella Lucia è come una seconda madre: Lucia ha rinunciato alla carriera per sostenere la famiglia quando Irma è stata convocata agli Europei, il sogno della sorella è diventato anche il suo. Nonostante i percorsi diversi non si sono mai separate”.

Il coming out di Irma Testa: un messaggio di autenticità

Nel 2021, Irma Testa ha fatto coming out, dichiarandosi queer. In un’intervista, ha affermato: “Non voglio nascondere più nulla, voglio essere libera di vivere la mia vita apertamente”. Questo gesto ha rappresentato un importante passo avanti per la comunità LGBTQ+ nello sport, sottolineando l’importanza dell’autenticità e dell’accettazione di sé.

Un legame indissolubile dentro e fuori dal ring

La storia di Irma e Lucia Testa è un esempio di come il sostegno familiare possa essere determinante nel raggiungimento di traguardi importanti. La loro partecipazione a “The Couple” rappresenta non solo una nuova sfida, ma anche l’opportunità di mostrare al pubblico la forza del loro legame e la capacità di affrontare insieme qualsiasi ostacolo.

Con una carriera sportiva costellata di successi e una vita personale vissuta con coraggio e trasparenza, Irma Testa continua a essere un modello di determinazione e autenticità. Accanto a lei, Lucia rappresenta il simbolo di un supporto incondizionato, dimostrando che, insieme, si possono affrontare e superare le sfide più impegnative.