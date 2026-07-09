Chiara Capitta presenta la fidanzata su TikTok: il video che conquista i social e il sostegno di Lorella Cuccarini

Chiara Capitta ha scelto ancora una volta i social per raccontare un frammento della propria vita privata. La figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi, che nel 2023 aveva parlato pubblicamente del proprio modo di vivere i sentimenti senza definirsi attraverso un’etichetta, è tornata al centro dell’attenzione dopo aver pubblicato su TikTok un video insieme a una ragazza.

Il contenuto è accompagnato da una didascalia ironica che richiama una delle domande che, a quanto pare, le viene rivolta più spesso: “Ma il fidanzatino?”. La risposta arriva direttamente dalle immagini, che per molti utenti rappresentano la conferma della relazione della giovane.

Chiara Capitta presenta la fidanzata sui social

Nel filmato, condiviso sul profilo TikTok di Chiara Capitta, seguito da oltre 30 mila persone, la content creator compare accanto a una coetanea sulle note di Surprise Surprise di Cilla Black, brano diventato virale sulla piattaforma grazie a un trend utilizzato per raccontare, con leggerezza, aspetti della propria vita personale.

Chiara non accompagna il video con spiegazioni o dichiarazioni. Sceglie semplicemente di mostrarsi insieme alla ragazza, lasciando che siano le immagini a parlare. Tra i commenti prevalgono messaggi di affetto, auguri e sostegno. Molti utenti hanno espresso felicità per la coppia, sottolineando come ciò che conta sia il benessere delle persone coinvolte e come oggi una storia d’amore non dovrebbe più suscitare stupore.

Il coming out del 2023

Per Chiara Capitta non è la prima volta che affronta pubblicamente il tema della propria sfera sentimentale.

Nell’aprile del 2023, durante una sessione di domande e risposte su Instagram, aveva deciso di parlare apertamente del proprio modo di vivere l’amore. Alla domanda se fosse eterosessuale o se avesse mai provato interesse per una ragazza, aveva risposto:

“Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza”.

Quelle parole fecero rapidamente il giro del web e vennero lette da molti come un coming out. Chiara, però, aveva preferito concentrarsi sul messaggio che desiderava trasmettere: l’idea che siano le persone, e non il loro genere, a determinare un sentimento.

Lorella Cuccarini: “L’importante è che siano felici”

A pochi giorni dalla grande attenzione mediatica ricevuta dalle dichiarazioni della figlia, anche Lorella Cuccarini intervenne sull’argomento.

Intervistata dal settimanale Gente, spiegò di non comprendere il clamore nato attorno alla vicenda e ribadì il sostegno della famiglia nei confronti delle scelte dei figli. La conduttrice dichiarò:

“È grande, è libera di esprimere ciò che sente. Rispetto le idee e la vita dei miei figli. Se si fidanza con una donna? Non avrei problemi, non ne avremmo, non ci sono barriere nella nostra famiglia. L’importante è che i nostri figli compiano scelte che li portino a essere felici”.

Le sue parole vennero accolte positivamente dalla comunità LGBTQIA+, anche perché contribuirono a chiarire pubblicamente la posizione della conduttrice, finita in passato al centro di alcune polemiche legate ad altri temi.

Qualche mese dopo, ospite di Verissimo, Lorella Cuccarini tornò sull’argomento parlando del rapporto costruito con i quattro figli.

La conduttrice spiegò di essere orgogliosa della sincerità dimostrata da Chiara e ribadì che il compito di un genitore è accompagnare i propri figli nelle loro scelte, desiderando soltanto che possano vivere una vita serena e appagante, a prescindere dalla persona che ameranno.

I primi indizi della relazione

In realtà qualche segnale era già arrivato nel settembre 2024.

Chiara aveva pubblicato una storia su Instagram scattata davanti allo specchio di un ascensore. Accanto a lei compariva una ragazza che le dava un bacio sulla testa. Il volto della giovane era nascosto dallo smartphone e lo scatto non conteneva tag o riferimenti che permettessero di identificarla.

L’immagine aveva alimentato diverse ipotesi tra i follower, ma Chiara aveva scelto di non aggiungere spiegazioni, mantenendo la propria vita privata lontana dai riflettori.

Chi è Chiara Capitta

Nata nel 2000, Chiara Capitta è una dei quattro figli di Lorella Cuccarini e del produttore televisivo Silvio Testi.

Prima di dedicarsi al mondo della comunicazione digitale ha coltivato una lunga passione per il calcio. Ha giocato nelle giovanili della Roma Femminile, arrivando anche a ricoprire il ruolo di capitana della squadra.

Successivamente ha intrapreso un percorso universitario in Business Administration e ha iniziato a lavorare come social media manager e content creator. Nel tempo ha collaborato anche con la madre nella gestione dei contenuti destinati ai suoi profili social, un’attività che la stessa Lorella Cuccarini ha raccontato in diverse interviste.

Oggi Chiara continua a utilizzare i social per condividere momenti della propria quotidianità, mantenendo però un equilibrio tra vita pubblica e privata. Il video pubblicato su TikTok si inserisce proprio in questo percorso: un contenuto spontaneo, raccontato con naturalezza e accolto, nella maggior parte dei casi, con affetto e sostegno dalla community.