Elodie e Franceska Nuredini, gli sguardi sul palco di San Siro conquistano i social: “Dopo di te, mai più nessuna”, il video diventa virale

Elodie torna a San Siro con Sfera Ebbasta e incrocia lo sguardo della compagna Franceska Nuredini durante lo show: il video è già virale sui social.

Il ritorno di Elodie a San Siro non è passato inosservato. Invitata da Sfera Ebbasta durante la seconda data milanese del suo tour, la cantante ha regalato al pubblico una delle esibizioni più attese della serata. A catturare l’attenzione del pubblico, però, non è stata soltanto la performance di Yakuza.

Tra i ballerini presenti sul palco c’era anche Franceska Nuredini, fidanzata dell’artista romana. Nel corso della coreografia le due si sono incrociate più volte con lo sguardo, sorridendosi davanti agli oltre 60 mila spettatori presenti allo stadio Meazza. Un momento durato pochi secondi, ma sufficiente per trasformarsi rapidamente in uno dei video più condivisi della serata.

Elodie e Franceska insieme sul palco di San Siro

L’ospitata di Elodie è arrivata durante il concerto di Sfera Ebbasta, con cui la cantante ha interpretato Yakuza, il brano pubblicato lo scorso anno che ha ottenuto un importante successo commerciale, conquistando anche il disco di platino.

Mentre la cantante attraversava il palco, le telecamere hanno ripreso il momento in cui ha incrociato lo sguardo di Franceska Nuredini, impegnata nella coreografia dello show. Molti fan hanno notato anche un dettaglio diventato immediatamente virale: l’incontro è avvenuto mentre Elodie cantava il verso: “Prima del caos, della paura, dopo di te, mai più nessuna”.

Le immagini hanno iniziato a circolare nel giro di pochi minuti su TikTok, Instagram e X, raccogliendo migliaia di condivisioni e commenti. Per molte persone quel breve scambio di sguardi è stato uno dei momenti più emozionanti dell’intero concerto.

Una relazione vissuta con naturalezza

Negli ultimi mesi Elodie e Franceska hanno scelto di mostrarsi sempre più spesso insieme, senza trasformare la loro relazione in un racconto costruito attorno ai social o alle apparizioni pubbliche.

Dalle vacanze condivise alle uscite pubbliche, fino al bacio che aveva attirato l’attenzione durante il Milano Pride 2026, la coppia ha continuato a vivere il proprio rapporto con spontaneità. Nel frattempo sono circolate anche indiscrezioni su una possibile convivenza e, secondo alcuni rumor, perfino su una futura unione civile. Al momento, però, le dirette interessate non hanno commentato queste voci.

Il video conquista i social

Le immagini di San Siro sono state accolte con entusiasmo dalla maggior parte degli utenti. In molti hanno sottolineato quanto sia stato bello vedere due donne condividere un momento di complicità mentre lavorano insieme su uno dei palchi più importanti d’Italia, davanti a decine di migliaia di persone.

Come già accaduto in altre occasioni, non sono mancati commenti critici, soprattutto dopo le precedenti apparizioni pubbliche della coppia. Una parte del pubblico, però, ha scelto di concentrarsi sul significato di quelle immagini, interpretandole come la fotografia di una relazione vissuta con serenità e senza particolari costruzioni mediatiche.

Elodie, da tempo, porta avanti un percorso personale e artistico caratterizzato da grande libertà espressiva. Anche questa volta ha preferito lasciare spazio ai gesti, senza spiegazioni o dichiarazioni. È bastato uno scambio di sorrisi con Franceska Nuredini perché il momento diventasse uno dei più commentati della serata.