Com’era Diamante Crispino prima di Temptation Island? Da stella della serie A allo show di Canale 5

Tra le coppie di questa edizione di Temptation Island c’è anche quella formata da Diamante Crispino e Bernadette Cinquegrana. È lei a scrivere al programma: i due sono fidanzati da ben 16 anni (la loro storia è iniziata quando erano giovanissimi, lei era quattordicenne e lui sedicenne, ndr), ma Diamante ancora non si sente pronto al matrimonio, continuando a non motivare i suoi dubbi.

Bernadette vede l’esperienza di Temptation come definitiva: se lui non dovesse sposarla dopo il programma, le loro strade si divideranno. Per Diamante invece questo si presenta come un’occasione per guardarsi dentro e capire perché non riesce a dare alla sua amata quello che vuole da tempo.

Nel video presentazione della coppia si fa riferimento a quello che era il precedente lavoro di Diamante: il 31enne campano è stato un calciatore di serie A. Precisamente, Crispino è cresciuto nel vivaio del Napoli, in qualità di portiere.

Diamante Crispino di Temptation Island: la carriera da calciatore

Prima di approdare a Temptation Island, Diamante Crispino ha costruito la sua carriera nel calcio professionistico. Cresciuto agonisticamente nel vivaio del Napoli, il portiere ha avuto l’occasione di allenarsi con la prima squadra nella stagione 2013-2014, quando l’allenatore Rafa Benítez lo inserì stabilmente nel gruppo come terzo estremo difensore.

In quell’annata condivise il campo e lo spogliatoio con alcuni dei protagonisti della squadra azzurra, tra cui Gonzalo Higuaín, Marek Hamšík e Pepe Reina, contribuendo al percorso culminato con la conquista della Coppa Italia. Terminata l’esperienza in maglia partenopea, Crispino ha proseguito la propria carriera tra Serie C e Serie D, indossando, tra le altre, le maglie di Como, Siracusa, Bisceglie, Virtus Francavilla e Casertana.

L’esperienza a Temptation Island ora si presenta come una delle sfide più importante per l’ex calciatore, che dovrà guardarsi dentro e capire cosa vuole dalla relazione con la sua Bernadette.